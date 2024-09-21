Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
A.Y'nin kullandığı 74 BJ 888 plakalı, Bartın-Karadeniz Ereğli arasında yolcu taşımacılığı yapan midibüs, Soğanlı mevkisinde yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda devrildi.
Kazada, midibüsteki 9 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin güvenlik önlemi aldığı kara yolunda ulaşım, bir süre kontrollü sağlandı.
Sürücü, ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Öte yandan, kaza yerine gelen İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, ilgililerden bilgi aldı.
Son Dakika › Güncel › Karadeniz Ereğli'de Midibüs Devrildi: 9 Yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?