 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan yolda kar yağışı etkili - Son Dakika
Üye Girişi

Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan yolda kar yağışı etkili

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde başlayan kar yağışı, Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan D100 Karayolu'nun Kemikli Geçidi ve Karabük-Bartın Karayolu'nun Ahmetusta Geçidi'nde etkili oluyor. Karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışmalarına başladı.

Karadeniz\'i İstanbul\'a bağlayan yolda kar yağışı etkili
23.12.2023 - 20:17,
Abone Ol

Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan yolda kar yağışı etkili oluyor

KARABÜK - Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan D100 Karayolu'nun Kemikli Geçidi mevkisinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte, 1325 rakımlı Kemikli Geçidi'nde Karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışması başlattı. Trafik ekipleri, bölgede kontrollerini artırırken, araçlar zemini kaplayan kar ve buzlanma nedeniyle güçlükle ilerledi.

Karabük- Bartın Karayolu'nun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde de kar yağışı etkili oluyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Karadeniz, İstanbul, Karabük, Ulaşım, Hava Durumu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan yolda kar yağışı etkili - Son Dakika


21:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız
20:19
İYİ Parti'den milli yas çağrısı İYİ Parti'den milli yas çağrısı
20:09
Cezaevine gönderilen Atilla Taş'ın polisle kavga ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı Cezaevine gönderilen Atilla Taş'ın polisle kavga ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı
19:19
Şehit haberleri sonrası siyasilerden peş peşe taziye mesajları Şehit haberleri sonrası siyasilerden peş peşe taziye mesajları
19:18
TIR şoförünü rehin alan adamı Bakan Yerlikaya ikna etti TIR şoförünü rehin alan adamı Bakan Yerlikaya ikna etti
18:58
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimiz şehit düştü Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimiz şehit düştü
18:28
Comanchero çetesinin lüks araçları artık polisin hizmetinde Comanchero çetesinin lüks araçları artık polisin hizmetinde
18:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yakında açıklayacağız'' diyerek İstanbul adayları için 3 kriter sıraladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yakında açıklayacağız'' diyerek İstanbul adayları için 3 kriter sıraladı

Son Dakika
21:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız
20:19 İYİ Parti'den milli yas çağrısı
20:09 Cezaevine gönderilen Atilla Taş'ın polisle kavga ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı
19:19 Şehit haberleri sonrası siyasilerden peş peşe taziye mesajları
19:18 TIR şoförünü rehin alan adamı Bakan Yerlikaya ikna etti
18:58 Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimiz şehit düştü
18:28 Comanchero çetesinin lüks araçları artık polisin hizmetinde
18:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yakında açıklayacağız'' diyerek İstanbul adayları için 3 kriter sıraladı
17:41 Taksiciler TAG sürücüsü yaşlı adamı tehdit etti: Bir daha görürsem seni bu arabaya gömerim
17:12 Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır şoförü rehin alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 21:44:53. #1.12#
SON DAKİKA: Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan yolda kar yağışı etkili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement