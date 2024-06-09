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Karadeniz sahilleri tıklım tıklım

DÜZCE - Düzce'de YKS sonrasında güneşli havayı fırsat bilenler, Akçakoca sahillerini doldurdu. Sınav stresinden bunalanlar, Karadeniz'in serin sularında stres attı. Sınavın bitmesi ile birlikte Düzce'de mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve sınav stresinin bunaltması ile vatandaşlar sahillere akın etti. Düzce'nin denize açılan kapısı olan Akçakoca ilçesinde plajlar, güneşin yakıcı ve bunaltıcı havasını fırsat bilen vatandaşlarla doldu. Kimi sahilde şemsiye gölgesinde güneşlenirken kimi de Karadeniz'in serin sularında serinledi.

Güneşin tadını doyasıya çıkartan vatandaşlar, Karadeniz sahillerinde gönüllerince bir gün geçirdiler.