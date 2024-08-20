Karakol Komutanı Cemil Gündoğdu Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Karakol Komutanı Cemil Gündoğdu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Karakol Komutanı Cemil Gündoğdu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Konya'da beyin kanaması geçirip hayatını kaybeden karakol komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Cemil Gündoğdu, memleketi Bitlis'te defnedildi.

20.08.2024 17:49
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KONYA'da beyin kanaması geçirip, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren karakol komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Cemil Gündoğdu (43), memleketi Bitlis'te son yolculuğuna uğurlandı.

Karatay ilçesindeki Yarma Jandarma Karakolu'nun komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Cemil Gündoğdu, geçen hafta geçirdiği beyin kanaması sonucu Konya Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Gündoğdu, dün hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olan Gündoğdu'nun cenazesi, Konya'dan uçakla memleketi Bitlis'in Adilcevaz ilçesine getirildi. Babaevinde helallik alınmasının ardından Gündoğdu'nun cenazesi, Abdurrahman Dede Mezarlığı'na getirildi. Cenazeye Gündoğdu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, kurum amirleri, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Cemil Gündoğdu, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Karakol Komutanı Cemil Gündoğdu Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karakol Komutanı Cemil Gündoğdu Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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