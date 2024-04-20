Karaman'da 13 şüpheliden 9'u tutuklandı - Son Dakika
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Karaman'da 13 şüpheliden 9'u tutuklandı

Karaman\'da 13 şüpheliden 9\'u tutuklandı

Karaman'da yapılan uygulamalar sonucunda çeşitli suçlardan gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı. Polis, yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 10 kesici ve delici alet ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

20.04.2024 13:43
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Karaman'da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13-19 Nisan'da yaptığı uygulamalar kapsamında 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, geriye kalan 4 şüpheli serbest bırakıldı.

Polis, yaptığı aramalarda ise 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 10 kesici ve delici alet, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Karaman'da 13 şüpheliden 9'u tutuklandı - Son Dakika
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