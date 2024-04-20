Karaman\'da 13 şüpheliden 9\'u tutuklandı

CHP Milletvekili Aşkın Genç, MHP'li Milletvekillerine Yanıt Verdi

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, iptal edilen Kayseri Pınarbaşı seçimleri ile ilgili MHP'li milletvekillerinin CHP'ye yönelik sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yanıt verdi. Genç, milletin iradesiyle zıtlaşmaya ve hesaplaşmaya çalışanların hiçbir şart ve koşulda başarılı olmalarının mümkün olmadığını belirtti.