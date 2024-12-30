Karaman'da 48 Suçlu Gözaltında

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Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 48 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23-29 Aralık arasında asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 19 bin 990 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 48 kişi gözaltına alındı.

Ekipler, 2 ruhsatsız tabanca, 12 ruhsatsız tüfek, 7 kesici-delici alet ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.