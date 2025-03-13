Karaman'da Barajlar Susuz Kaldı - Son Dakika
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Karaman'da Barajlar Susuz Kaldı

Karaman'da kış mevsiminde 4 barajın susuz kalması halkı tedirgin etti. Kuraklık tehlike yaratıyor.

13.03.2025 17:40
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Karaman'da kış mevsiminde barajlar susuz kaldı

Karaman'da şehrin içme suyu ile birlikte tarımsal sulamada kullanılan 4 barajın kış mevsiminde bile susuz kalması halkı tedirgin ediyor

KARAMAN - Karaman'da şehrin içme suyu ile birlikte tarımsal sulamada kullanılan 4 baraj ve göletinin kış mevsiminde bile susuz kalması, İl Sağlık Müdürlüğü'nün de, şebeke suyundan alınan numune sonuçlarında "petrol hidrokarbonlar" tespit edildiğini açıklayarak içilmemesi uyarısında bulunması halkı tedirgin ediyor.

Tarımsal amaçlı sulamada kullanılan ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kuraklık nedeniyle tamamen kuruyan Kurtderesi Barajı'nda kış mevsimi geçmesine rağmen su bulunmuyor. Sulak alanlarda beslenen kuşların susuz barajda yiyecek araması ise kameraya yansıdı.

"Ülkede artık iki mevsim kaldı"

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, küresel ısınma nedeniyle Türkiye'de artık kış ve yaz olmak üzere iki mevsimin yaşandığını söyledi. Kuruyan barajlarda incelemelerde bulunan Bayram, susuzluğun Karaman halkını ciddi anlamda korkuttuğunu belirterek, "Karaman olarak 2025 yılında tarihin en büyük kuraklığını bugün itibariyle yaşamaktayız. Barajlarımız tamamen kurudu. Bu kuraklık sadece tarımsal üretimi tehdit etmiyor, ayrıca içme suyu sıkıntısı yaşayan bir Karamanla karşı karşıyayız. Bu durumu her zaman dile getirdik. Devletimizin hızlı bir şekilde yaşanan sorunla ilgili çalışmalar yapması gerekiyor. Karaman ülkeyi besleyen ovalardan birisidir. Şehrimizde ciddi bir kuraklık yaşanıyor. Tarımın devamı ve içme suyunun karşılanması için dış havzalarda acilen su getirilmesi gerekiyor. Bununla ilgili ben 5 yıldır çağrılarda bulunuyorum. Denize dökülen suyun biran önce Karaman'a getirilmesi konusunda çalışmalar yapılması gerekiyor. 2024 yılının Ekim ayından bugüne kadar olan 5 aylık sürede metrekareye sadece 110 kilogram yağış düşmüştür. İnanılmaz bir kuraklık yaşıyoruz. Mevsimler çok karıştı. 4 mevsim yaşayan ülkemizde artık kış ve yaz olmak üzere iki mevsim kaldı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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