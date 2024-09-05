Karaman\'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 5 Yaralı

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Karaman'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Saffet B. yönetimindeki 07 AFM 076 plakalı hafif ticari araç, Karaman- Mersin kara yolunun 12. kilometresinde yol kenarındaki ağaçlara çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Saffet B. ile beraberindeki Eren Y, Elif Y, Hatice B. ve Hanife B. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.