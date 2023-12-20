 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Karaman'da Otomobil Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Karaman'da Otomobil Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Karaman'da Canan K.'ye ait otomobilde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. İlk incelemede, kundaklama şüphesine dikkat çekildi.

Karaman\'da Otomobil Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü
20.12.2023 - 11:06,  Güncelleme: 11:07
Abone Ol
KARAMAN'da Canan K.'ye ait otomobilde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. İlk incelemede, kundaklama şüphesine dikkat çekildi.

Tabduk Emre Mahallesi 1589 Sokak'ta oturan Canan K., dün akşam saatlerinde 70 ABM 944 plakalı otomobilini evinin önüne park etti. Gece saatlerinde otomobilden dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, 20 dakika süren çalışma ile alev topuna dönen otomobildeki yangını söndürdü. İlk incelemede, yangının kundaklama sonucu çıkmış olabileceği değerlendirildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

İtfaiye, İtfaiye, Soruşturma, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman'da Otomobil Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü - Son Dakika


12:06
Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi
11:58
MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı
11:56
Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı
11:27
Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü
11:23
Memur ve emekli aylıklarında yüzde 50'lik artış bekleniyor! İşte zamlı maaşlar Memur ve emekli aylıklarında yüzde 50'lik artış bekleniyor! İşte zamlı maaşlar
11:20
Yoğun bakıma kaldırıldığı konuşulan Yıldız Tilbe'den yalanlama geldi Yoğun bakıma kaldırıldığı konuşulan Yıldız Tilbe'den yalanlama geldi
11:01
Atatürk'e benzemediği söylenmişti! Darphane'den 5 TL'lik madeni paralarla ilgili açıklama geldi Atatürk'e benzemediği söylenmişti! Darphane'den 5 TL'lik madeni paralarla ilgili açıklama geldi
10:55
Naci Görür üstüne basa basa uyardı: Gemlik muhakkak taşınmalı, kurtulma şansı yok Naci Görür üstüne basa basa uyardı: Gemlik muhakkak taşınmalı, kurtulma şansı yok

Son Dakika
12:06 Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi
11:58 MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı
11:56 Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı
11:27 Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü
11:23 Memur ve emekli aylıklarında yüzde 50'lik artış bekleniyor! İşte zamlı maaşlar
11:20 Yoğun bakıma kaldırıldığı konuşulan Yıldız Tilbe'den yalanlama geldi
11:01 Atatürk'e benzemediği söylenmişti! Darphane'den 5 TL'lik madeni paralarla ilgili açıklama geldi
10:55 Naci Görür üstüne basa basa uyardı: Gemlik muhakkak taşınmalı, kurtulma şansı yok
10:54 Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti
10:53 29 lirayı aşan dolar yükselmeye devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 12:20:31. #1.12#
SON DAKİKA: Karaman'da Otomobil Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement