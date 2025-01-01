Karaman\'da Yılbaşı Denetimleri

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Karaman'da polis ekipleri yılbaşı dolayısıyla denetim yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında 2223 kişiyi sorguladı, 47 işletmede denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 9 kişi yakalandı, 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ekipler ayrıca, 1249 aracı inceledi, ilgili trafik kurallarına uymadığı belirlenen sürücülere toplam 55 bin 454 lira ceza uygulandı.