Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Hacı Sülük'ün affedilmesine tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Hacı Sülük'ün affedilmesine tepki gösterdi

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Hacı Sülük\'ün affedilmesine tepki gösterdi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi müşahitlerini öldüren Hacı Sülük'ün Cumhurbaşkanı kararıyla affedilmesine tepki gösterdi. Karamollaoğlu, bu kararın maşeri vicdanı ayaklar altına aldığını ve demokrasiye kanlı bir gölge düşürdüğünü belirtti. Ayrıca, olayın kanunlardan uzak bir şekilde yürütüldüğünü ve katilin adeta ödüllendirildiğini ifade etti.

17.05.2024 19:20  Güncelleme: 19:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "2019 yerel seçimlerinde, sandık başındaki müşahitlerden Hasan Aktaş ve İlyas Aktaş'ı katleden Hacı Sülük'ün Cumhurbaşkanı kararıyla affedilmesi; maşeri vicdanı ayaklar altına almış, demokrasiye kanlı bir gölge düşürmüştür. Demokrasiye ve masum iki insanın hayatına kasteden bir cani, Cumhurbaşkanı tarafından affedilerek adeta ödüllendirilmiştir" açıklaması yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi'nde Malatya'nın Pütürge ilçesinde Saadet Partisi'nin 2 müşahidini öldürenlerden AKP Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük'ün babası Hacı Sülük'ün, aldığı 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaldırılmasına tepki gösterdi.

Hacı Sülük, 2019 yılında Malatya'nın Pütürge ilçesinde Saadet Partisi müşahitleri Hasan Aktaş ve İlyas Aktaş'ı öldürmekten 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye edilen ve daha sonra Adli Tıp Kurumu'nun "sürekli hastalık ve kocama hali" raporuna dayanarak Hacı Sülük'ün cezasını tamamen kaldıran kararname imzaladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, resmi X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, olayın ilk gününden itibaren davanın kanunlardan uzak bir şekilde yürütüldüğünü ifade etti. Karamollaoğlu'nun açıklaması şöyle:

"2019 yılında yapılan yerel seçimlerde, sandık başındaki müşahitlerden Hasan Aktaş ve İlyas Aktaş'ı katleden Hacı Sülük'ün Cumhurbaşkanı kararıyla affedilmesi; maşeri vicdanı ayaklar altına almış, demokrasiye kanlı bir gölge düşürmüştür.

Olayın ilk gününden itibaren kanunlardan uzak bir şekilde yürütülen dava, Malatya'da değil Kırşehir'de başlatılmıştı. Meslek etiğine ve kanunlara riayet eden hakim ve savcılar sayesinde ikişer kez müebbet hapis cezasına çarptırılan katil, geçen yıl sağlık sorunları bahane edilerek tahliye edilmişti. Demokrasiye ve masum iki insanın hayatına kasteden bir cani, Cumhurbaşkanı tarafından affedilerek adeta ödüllendirilmiştir.

Saadet Partisi olarak, katili ve maktulü siyasi tutumuna göre değerlendiren bu anlayışın değişmesi için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

Temel Karamollaoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Hacı Sülük'ün affedilmesine tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:47 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil
21:42 Kobani Davası’nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı
21:18 Kobani Davası’nda tahliye kararlarına itiraz Kobani Davası'nda tahliye kararlarına itiraz
19:49 Hemşire odasında ölü bulundu Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı Hemşire odasında ölü bulundu! Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı
17:08 Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine Çapkanlar’ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine! Çapkanlar'ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi
00:49 Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
23:20 Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit
22:55 Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail’e silah göndermeye devam ediyoruz Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail'e silah göndermeye devam ediyoruz
22:11 İsrail’de kabine toplantısında yumruklu kavga İsrail'de kabine toplantısında yumruklu kavga
21:56 İşte yeni dönemin ayrıntıları Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda İşte yeni dönemin ayrıntıları! Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda
21:21 Son sözü ’’Anne beni bir şey ısırdı’’ olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Son sözü ''Anne beni bir şey ısırdı'' olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
21:17 Marmaray’da intihar Bir anda kendini raylara bıraktı Marmaray'da intihar! Bir anda kendini raylara bıraktı
20:13 ’’Diyanet’te yöneticilere her gün etli yemek var’’ iddiasına kurumdan açıklama geldi ''Diyanet'te yöneticilere her gün etli yemek var'' iddiasına kurumdan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 02:06:55. #1.11#
SON DAKİKA: Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Hacı Sülük'ün affedilmesine tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement