Karamürsel\'de Bıçaklı Cinayet: Zanlı Yakalandı

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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, halk otobüsünde bir kişiyi bıçakla öldüren şüphelinin yakalanma anının görüntüleri ortaya çıktı.

Dün özel halk otobüsünde Enes Yiğit Toraman'ı bıçaklayarak öldüren zanlı V.A'nın, cinayetin ardından İzmit yönüne giden başka bir halk otobüsünde polis ekibi tarafından yakalanma anı, aracın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, şüphelinin yerini tespit eden polis ekiplerinin, Gölcük'ün girişinde durdurdukları otobüse binerek V.A'yı gözaltına alma anları yer alıyor.

Bu arada emniyetteki işlemlerinin ardından Karamürsel Adliyesi'ne sevk edilen zanlının savcılık sorgusu sürüyor.

Olay

Enes Yiğit Toraman (29), dün Karamürsel Otogarı'ndan İzmit'e giden özel halk otobüsünde, 4 Temmuz Mahallesi'ndeki duraktan araca binen V.A'nın (39) bıçaklı saldırısına uğramış, kaldırıldığı Karamürsel Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Olay yerinden kaçan zanlı, başka bir özel halk otobüsünde polis ekiplerince yakalanmıştı.