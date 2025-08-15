Karamürsel'de Orman Yangınına Müdahale

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Suludere Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile yangın söndürme helikopterleri sevk edildi.

Ekipler, yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın mahalline gelerek çalışmaları takip eden Vali İlhami Aktaş, AA muhabirine, yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini söyledi.

Yangının çıktığı yerde rüzgarın etkili olduğunu belirten Aktaş, bölgedeki vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.