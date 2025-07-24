Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Karamürsel'e inşa edilen otobüs terminalinde ilk sefer gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 1885 metrekare alan üzerine kurulan Karamürsel Şehirlerarası Otobüs Terminali 12 otobüs, 15 midibüs kapasiteli peronlarla hizmet verecek.
İlk seferin Balıkesir'e yapıldığı terminalde, 56 araçlık misafir otoparkı, büfeler, restoranlar, bebek bakım odası, mescit ve çay ocağı bulunuyor.
Vatandaşlara daha güvenli, konforlu ve düzenli bir ulaşım deneyimi sunan terminalde seferler sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Karamürsel Otobüs Terminali Açıldı - Son Dakika
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