Husumetlisi zannetti, kardeşini öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Husumetlisi zannetti, kardeşini öldürdü

Haberin Videosunu İzleyin
Husumetlisi zannetti, kardeşini öldürdü
18.06.2025 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Husumetlisi zannetti, kardeşini öldürdü
Haber Videosu

Adana'da Halil Daş, husumetli olduğu Haşim E. ile beraberindeki 4 kişiyle sokakta kavga ettikten sonra eve döndü. Yanındakilerle Daş'ın evine giden Haşim E. kapıda bekleyen kardeşi Hüseyin Daş'ı husumetlisi Halil Daş zannedip silahla öldürdü. Yakalanan Haşim E. ile beraberindeki 4 şüpheli tutuklandı.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yeşikbağlar Mahallesi'nde 18 Nisan'da akıllara durgunluk veren cinayet yaşandı. Olay, 18 Nisan'da Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Halil Daş (32), husumetli olduğu Haşim E. (28), Halit O. (24), Mehmet Fatih A. (21), Osman Y. (23) ve Samet Y. (19) ile sokakta tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerini darbettikten sonra olay yerinden ayrıldı.

HUSUMETLİSİ ZANNETTİ, KARDEŞİNİ VURDU

Haşim E. ile beraberindekiler, Daş'ın evinin bulunduğu sokağa gitti. Kapıdaki kardeşi Hüseyin Daş'ı (24), Halil Daş sanan şüphelilerden Haşim E., tabancayla ateş açtı. Başından vurularak ağır yaralanan Daş kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Husumetlisi zannetti, kardeşini öldürdü
Hüseyin Daş

2 AYLIK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Silah seslerini duyup, Daş'ın yerde yattığını gören ailesinin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Daş, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Daş, 15 Haziran'da yaşamını yitirdi. Yakınları tarafından alınan Daş'ın cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

EVLERİNE YAPILAN BASKINLA YAKALANDILAR

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin saklandığı adresleri tespit etti. Operasyon için harekete geçen ekipler, cinayet şüphelisi Haşim E.'yi, arkadaşı Mustafa D.'nin (36) Yüreğir ilçesindeki evinde, diğerlerini de adreslerine yapılan baskında yakaladı.

Husumetlisi zannetti, kardeşini öldürdü
Haşim E.

KALAŞNİKOF PİYADE TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

Mustafa D.'nin evinde yapılan aramada Kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirilirken, olayda kullanılan tabanca bulunamadı.

Husumetlisi zannetti, kardeşini öldürdü

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyete götürülen şüpheliler, Daş ile tartıştıklarını ancak cinayeti kendilerinin gerçekleştirmediğini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Haşim E., Halit O., Mehmet Fatih A., Osman Y. ile Mustafa D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Samet Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Cinayet, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Adana, Kavga, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Husumetlisi zannetti, kardeşini öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Feyenoord, Gaoussou Diarra için İstanbulspor’a 3.5 Milyon Euro Teklif Etti Feyenoord, Gaoussou Diarra için İstanbulspor'a 3.5 Milyon Euro Teklif Etti
Bekir İrtegün’ün yeni adresi TFF 2. Lig Bekir İrtegün'ün yeni adresi TFF 2. Lig
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog sığınağa kaçtı İsrail Cumhurbaşkanı Herzog sığınağa kaçtı
Borussia Dortmund ve Fluminense yenişemedi Borussia Dortmund ve Fluminense yenişemedi
İsrail’den İran’a yeni saldırı dalgası Savaş uçakları ilk kez Tahran semalarında İsrail'den İran'a yeni saldırı dalgası! Savaş uçakları ilk kez Tahran semalarında
Yeni saldırı dalgası başladı İran’dan İsrail’e Hayfa ve Tel Aviv’i boşaltın çağrısı Yeni saldırı dalgası başladı! İran'dan İsrail'e Hayfa ve Tel Aviv'i boşaltın çağrısı
Trabzonspor’un kardeş kulübü UEFA Konferans Ligi’nden men edildi Trabzonspor'un kardeş kulübü UEFA Konferans Ligi'nden men edildi
Salernitana’ya kötü haber Final maçından sonra 16 futbolcusu zehirlendi Salernitana'ya kötü haber! Final maçından sonra 16 futbolcusu zehirlendi
KKTC, Doğu Akdeniz’de kilit rolde: Avrupa’nın maliyetleri Türkiye ile yarı yarıya inebilir KKTC, Doğu Akdeniz'de kilit rolde: Avrupa'nın maliyetleri Türkiye ile yarı yarıya inebilir
Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka’yı serinin ilk maçında 18 sayı farkla devirdi Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı serinin ilk maçında 18 sayı farkla devirdi
Xabi Alonso’nun Arda Güler şaşkınlığı Gözlerine inanamadı Xabi Alonso'nun Arda Güler şaşkınlığı! Gözlerine inanamadı

16:40
Böyle baba olmaz olsun Görüntüyü izleyenler dehşete düştü
Böyle baba olmaz olsun! Görüntüyü izleyenler dehşete düştü
15:53
İsrail’den Tahran’a yeni saldırı Askeri hedefler vuruluyor
İsrail'den Tahran'a yeni saldırı! Askeri hedefler vuruluyor
15:43
Hiç umulmadık ülkeden İran’a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz
Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz
15:07
Pervin Buldan geçirdiği kazayı anlattı, Öcalan’dan beklenmedik tepki aldı: Çok safsın
Pervin Buldan geçirdiği kazayı anlattı, Öcalan'dan beklenmedik tepki aldı: Çok safsın
07:09
İsrail-İran savaşında 6. gün Trump’ın tehdidine Hamaney’den olay yanıt
İsrail-İran savaşında 6. gün! Trump'ın tehdidine Hamaney'den olay yanıt
00:40
İsrail’in İranlı komutanları nasıl öldürdüğü halka yapılan uyarıda ortaya çıktı
İsrail'in İranlı komutanları nasıl öldürdüğü halka yapılan uyarıda ortaya çıktı
00:08
“Bu gece sürpriz yaşanacak“ diyen İran, saldırıya geçti
"Bu gece sürpriz yaşanacak" diyen İran, saldırıya geçti
23:56
İran’ın devrik lideri Pehlevi’nin oğlundan “ayaklanma“ çağrısı
İran'ın devrik lideri Pehlevi'nin oğlundan "ayaklanma" çağrısı
23:35
Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka maçında yöneticiler arasında gerilim
Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka maçında yöneticiler arasında gerilim
23:27
Gözler Trump’ın kararında ABD’nin savaşa girmesi an meselesi
Gözler Trump'ın kararında! ABD'nin savaşa girmesi an meselesi
22:56
Süper Lig’in unutulmaz ismi Ahmet İlhan Özek’ten sürpriz imza
Süper Lig'in unutulmaz ismi Ahmet İlhan Özek'ten sürpriz imza
22:49
Leeds United’dan Semih Kılıçsoy için ağızları açık bırakacak teklif
Leeds United'dan Semih Kılıçsoy için ağızları açık bırakacak teklif
22:43
İran: İsrail’e ait bir F-35 düşürüldü, pilotu yakalandı
İran: İsrail'e ait bir F-35 düşürüldü, pilotu yakalandı
22:37
Xabi Alonso’nun Arda Güler şaşkınlığı Gözlerine inanamadı
Xabi Alonso'nun Arda Güler şaşkınlığı! Gözlerine inanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2025 17:10:19. #7.13#
SON DAKİKA: Husumetlisi zannetti, kardeşini öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.