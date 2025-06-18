Husumetlisi zannetti, kardeşini öldürdü

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yeşikbağlar Mahallesi'nde 18 Nisan'da akıllara durgunluk veren cinayet yaşandı. Olay, 18 Nisan'da Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Halil Daş (32), husumetli olduğu Haşim E. (28), Halit O. (24), Mehmet Fatih A. (21), Osman Y. (23) ve Samet Y. (19) ile sokakta tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerini darbettikten sonra olay yerinden ayrıldı.

HUSUMETLİSİ ZANNETTİ, KARDEŞİNİ VURDU

Haşim E. ile beraberindekiler, Daş'ın evinin bulunduğu sokağa gitti. Kapıdaki kardeşi Hüseyin Daş'ı (24), Halil Daş sanan şüphelilerden Haşim E., tabancayla ateş açtı. Başından vurularak ağır yaralanan Daş kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Hüseyin Daş

2 AYLIK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Silah seslerini duyup, Daş'ın yerde yattığını gören ailesinin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Daş, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Daş, 15 Haziran'da yaşamını yitirdi. Yakınları tarafından alınan Daş'ın cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

EVLERİNE YAPILAN BASKINLA YAKALANDILAR

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin saklandığı adresleri tespit etti. Operasyon için harekete geçen ekipler, cinayet şüphelisi Haşim E.'yi, arkadaşı Mustafa D.'nin (36) Yüreğir ilçesindeki evinde, diğerlerini de adreslerine yapılan baskında yakaladı.

Haşim E.

KALAŞNİKOF PİYADE TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

Mustafa D.'nin evinde yapılan aramada Kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirilirken, olayda kullanılan tabanca bulunamadı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyete götürülen şüpheliler, Daş ile tartıştıklarını ancak cinayeti kendilerinin gerçekleştirmediğini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Haşim E., Halit O., Mehmet Fatih A., Osman Y. ile Mustafa D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Samet Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.