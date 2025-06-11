Kardinal Pizzaballa'dan Gazze Açıklaması

Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa, İsrail hükümetinin Gazze'de yürüttüğü politikanın "akıl almaz ve kabul edilemez" olduğunu ve bunun açık şekilde söylenmesi gerektiğini belirtti.

Kardinal Pizzaballa, İtalyan Rainews24 kanalına yaptığı açıklamada, Gazze'deki durumu değerlendirdi.

Gazze'de durumun, felaket boyutunda olduğunu ifade eden Kardinal Pizzaballa, temiz su ve hijyen sıkıntısı olduğunu, hava sıcaklıklarının arttığını, gölgede dahi 40 derece sıcaklık olduğunu ve bunun ek sıkıntılara yol açtığını dile getirdi.

Kudüs Latin Patriği, bölgeye yardım konusunda ellerinden geleni yaptıklarını ancak bunun basit bir konu olmadığını, bazen kendisinin "güçlü bir acizlik" duygusu hissettiğini söyledi.

Gazze konusunda İsrail eleştirilirken bunun antisemitizm olduğuna dair itirazların geldiği hatırlatılan ve bu konuda düşünceleri sorulan Kardinal Pizzaballa, "Hayır, bu tartışmalardan çıkmak gerekiyor. Burada dikkat edilmesi gereken şey Gazze'de olanlardır. Hükümetin politikasını kınamak Yahudiliğe karşı çıkmak anlamına gelmez, bu ikisini birbirine karıştırmamak lazım. Ancak açık olmak gerekir, İsrail hükümetinin Gazze'de yürüttüğü politika akıl almaz, kabul edilemez ve bu çok açık bir şekilde söylenmelidir." yanıtını verdi.

Bunun, tüm Yahudilerin suçlanması gerektiği anlamına gelmediğini belirten Kardinal Pizzaballa, "Her şeyi birbirinden ayırmak gerekir ama aynı zamanda olayları olduğu gibi söyleme cesaretine ve özgürlüğüne de sahip olmak gerekir." dedi.

Kardinal Pizzaballa, günlük olmasa da bölgedeki durumu sıklıkla Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo'ya aktardıklarını da söyledi.