Karla Mücadele: 283 Yoldan 251'i Açıldı

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Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de ekipler, dünden bu yana yürüttükleri çalışmayla kardan kapanan 283 yerleşim biriminden 251'inin yolunu açtı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 9 mahalle ile 15 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Dünden bu yana yürütülen çalışmalarda 134 mahalle ve mezra yolunu açan ekipler, kalan yolların açılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Muş

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kent genelinde kar yağışının etkisini sürdürdüğünü söyledi.

Dünden bu yana yürüttükleri çalışmayla kapalı 45 köy yolunun 41'ini ulaşıma açtıklarını ifade eden Yentür, kapalı 4 köy yolunu kısa sürede açmayı planladıklarını belirtti.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte kar ve tipi nedeniyle kapanan 70 köy yolunun 66'sını açtıklarını bildirdi.

Karla mücadele çalışmalarının il genelindeki 10 şantiyede 75 personel ve 71 iş makinesiyle yürütüldüğünü kaydeden Kurtkan, kapalı 4 köy yolunun açılması için ekiplerin sahada olduğunu dile getirdi.

Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kent genelinde kapanan 10 köy yolu, karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu açıldı.

Ekipler, bazı güzergahlarda genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışının yerini soğuk havaya bıraktığı kentteki Merga Bütan Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 42 santimetreye ulaştı.