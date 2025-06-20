Karne Törenleri Coşkuyla Gerçekleşti

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de düzenlenen törenlerle öğrencilere karneleri verildi.

Adana'da, 1520 okulda eğitim gören 522 bin 217 öğrenci karne aldı.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine katıldı.

Sınıfları ziyaret ederek öğrencilere karnelerini veren Köşger, eğitim camiasını, başarılı geçen eğitim öğretim yılı için tebrik etti.

Köşger, öğrencilere yaz tatillerini verimli geçirmeleri konusunda tavsiyelerde bulunarak, "Öğrencilerimizin tatillerini hem dinlenerek hem de kitap okuyarak geçirmesini temenni ediyorum. İmkanı olanların sportif aktivitelerle kendilerini geliştirmelerini, tatillerini iyi değerlendirmelerini istiyoruz." dedi.

Törene, Seyhan Kaymakamı Ekrem İnci ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi de katıldı.

Mersin

Mersin'de öğrenciler, karne alarak yaz tatiline girdi.

Akdeniz ilçesindeki Kazanlı İsmail Kurtuluş İlkokulu'nda düzenlenen törende öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu.

Törene Vali Atilla Toros, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Akdeniz Kaymakamı ve Akdeniz Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

Vali Toros ve beraberindekiler daha sonra sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini ve hediyelerini verdi.

Mersin'de, kent genelinde 1341 okulda eğitim gören 403 bin 363 öğrenci karne aldı.

Hatay

Hatay'da 1416 okulda 24 bin 897 öğretmen ve 398 bin 338 öğrenci için yaz tatili başladı.

İskenderun Konya OSB 100. Yıl İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Törende pasta kesilmesinin ardından öğrencilere karneleri verildi.

Osmaniye

Osmaniye'de 639 okulda 9 bin 484 öğretmen ve 132 bin 951 öğrenci için yaz tatili başladı.

Vali Erdinç Yılmaz, Osmaniye Dede Korkut İlkokulu'nda düzenlenen törene katıldı.

Yılmaz, sohbet ettiği öğrencilere karnelerini ve hediyelerini verdi.