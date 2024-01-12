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Kars Beyaz Gelinliğini Giydi

Kars, yaklaşık 1 aydır beklenen kar yağışıyla beyaz gelinliğini giydi. Kentin turistik yerleri havadan görüntülendi ve Kars Kalesi yoğun sis altında kayboldu. Kar yağışıyla birlikte Kars Vadisi Bedesten Bölgesi ve diğer tarihi yapılar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar karın bereket getireceğini dile getirdi ve kar temizliği yaptı. Hava sıcaklığı eksi 4 derece olarak ölçüldü.

12.01.2024 - 09:27,  Güncelleme: 09:28
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Kars beyaz gelinliğini giydi

Kentte 1 aydır beklenen kar yağdı

KARS - Kars beyaz gelinliğini giydi. Yaklaşık 1 aydır kent merkezinde beklenen kar yağdı. Kar yağışı sonrası kentin önemli turizm yerleri havadan görüntülendi.

Kars'ın simgelerinden birisi olan Kars Kalesi ise yoğun sis altında kayboldu. O anlar drone ile kaydedildi.

Türkiye'de karın en çok yakıştığı illerden birisi olan ve birçok tarihi değeri bünyesinde barından Kars Vadisi Bedesten Bölgesi sis altonda havadan görüntülenirken; beyazlara bürünen Kars Kalesi, Ulu Cami, Havariler Kilisesi, Evliya Cami Harakani Külliyesi, tarihi hamamlar ve Taş Köprü kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Kars'a karın yakıştığını ifade eden vatandaşlar, "Bir aydır kar yağışını bekliyorduk. Bugün yağdı. Kars karsız olmaz. Nihayet beyaz gelinliği giydi Kars, inşallah devamı gelecek. Kar yağışı demek bolluk bereket demek. İnşallah devamı gelecek" dedi.

Kar yapışı ile birlikte vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karı temizledi. Hava sıcaklığının eksi 4 derece olduğu Kars'ta yağan kar ile birlikte etrafta uzun süre sonra beyaz örtüyle kaplandı.

Kars Beyaz Gelinliğini Giydi
Kaynak: İHA
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