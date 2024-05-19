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Kars'ta 19 Mayıs Coşkusu

Kars\'ta 19 Mayıs Coşkusu

Kars'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Şehir Stadyumu'nda yapılan etkinlikler renkli görüntüler ortaya çıkardı. Öğrencilerin çuval yarışı, halat çekme ve yumurta taşıma yarışları bayrama damgasını vurdu. Tören, dereceye giren öğrencilere hediyelerin verilmesiyle son buldu.

19.05.2024 14:52  Güncelleme: 14:58
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Kars'ta 19 Mayıs coşkusu

KARS - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Kars'ta da coşkuyla kutlandı. Uzun yıllar sonra Şehir Stadyumu'nda yapılan etkinlikler renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Öğrencilerin kıyasıya çuval yarışı, halat çekme yarışı ve yumurta taşıma yarışları bayrama damgasını vurdu.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtına Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün çelenginin konulmasıyla başladı.

Etkinlikler daha sonra Atletizm Pisti (Şehir Stadyumu)'unda devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Ayhan Yüreğir yaptı.

Etkinlikler yapılan konuşmaların ardından öğrencilerin gösterileriyle devam etti. Öğrencilerin çuval yarışı, halat çekme ve kaşıkta yumurta taşıma yarışları renkli görüntülere sahne oldu. Kıyasıya mücadele eden öğrencilere katılımcılarda alkışlarla destek verdi.

19 Mayıs törenleri gençlik haftasında dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesiyle son buldu.

Törene Vali Ziya Polat, AK Parti Milletvekili Adem Çalkın, CHP Milletvekili İnan Akgün Alp, Belediye Başkan Vekili Turgay Kızılörenli, kurum ve daire amirleri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

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