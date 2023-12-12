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Kars'ta 3 hükümlü yakalandı

Kars'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Operasyonda zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör ve 11 fişek ele geçirildi. Hükümlüler, emniyet işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kars\'ta 3 hükümlü yakalandı
12.12.2023 - 16:10,
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Kars'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, "kasten öldürmeye teşebbüs", "büyükbaş veya küçükbaş hayvan hırsızlığı", "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 22 yıl 11 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A (47), "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.B (24) ile "vergi usul kanunu'na muhalefet" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.G. (29) ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlıların ev ve iş yeri ve üst aramalarında 4 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör ve 11 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlüler, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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