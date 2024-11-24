Kars'ta 4 Büyüklüğünde Deprem

Kars'ın Kağızman ilçesinde saat 04.47'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04,47'de merkez üssü Kağızman olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, yerin 7,71 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.
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