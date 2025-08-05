Kars\'ta 42 Bin Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Kars'ta tarlada ekili halde 42 bin 658 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Akyaka, Arpaçay, Kağızman, Sarıkamış ve Susuz ilçelerinde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı tespit edildi.
Çalışmalar neticesinde söz konusu ilçelerde tarlada ekili halde 42 bin 658 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Kenevirler olay yerinde imha edildi.
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