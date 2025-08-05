Kars'ta 42 Bin Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kars'ta 42 Bin Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Kars\'ta 42 Bin Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi
05.08.2025 21:15
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Kars'ta jandarma, yasa dışı ekilimi tespit ederek 42 bin 658 kök Hint kenevirini imha etti.

Kars'ta tarlada ekili halde 42 bin 658 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Akyaka, Arpaçay, Kağızman, Sarıkamış ve Susuz ilçelerinde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı tespit edildi.

Çalışmalar neticesinde söz konusu ilçelerde tarlada ekili halde 42 bin 658 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kenevirler olay yerinde imha edildi.

Kaynak: AA

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