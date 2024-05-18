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Kars'ta AFAD tarafından kurtarma gönüllüleri yetiştiriliyor

Kars\'ta AFAD tarafından kurtarma gönüllüleri yetiştiriliyor

Kars'ta AFAD tarafından düzenlenen eğitimlerle geleceğin kurtarma gönüllüleri yetiştiriliyor. Eğitimlerde arama kurtarma, ilk yardım ve kimyasal tehditler gibi konular ele alınıyor. Eğitimleri tamamlayan gönüllüler, deneyim kazanmak için kaza ve afet olaylarına götürülüyor.

18.05.2024 13:14
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Kars'ta, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının "100 Bin Arama Kurtarma Personeli Projesi" kapsamında, teorik ve pratik eğitimlerle geleceğin kurtarma gönüllüleri yetiştiriliyor.

AFAD İl Müdürlüğünce, kentteki tüm kamu kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlardan gönüllülerin katılımıyla gruplar halinde 6 günlük teorik ve uygulamalı eğitim programı düzenleniyor.

Eğitimler için AFAD binası yanındaki eğitim sahası ile Borluk Vadisi'ndeki doğal alan olmak üzere iki bölge belirlendi.

Bina yanındaki sahada, enkazda arama kurtarma, enkazda tünel açma, en kazlara giriş teknikleri gibi konularda eğitim alan gönüllüler, "deprem", "arama kurtarma", "ilk yardım" ve "kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditler" gibi konularda da bilgilendiriliyor.

Buradaki eğitimini tamamlayan gönüllüler, daha sonra merkeze bağlı Ataköy köyü yakınında bulunan Borluk Vadisi'ne götürülerek, dağcılık ve tırmanış konusunda tecrübe kazanmaları sağlanıyor.

AFAD ekiplerince kurulan istasyonlara derede karşıdan karşıya geçme, yaralı kurtarma ve sedye ile geçişler gibi uygulamalı eğitimler birebir gösteriliyor.

Kayalıklardan halat yardımıyla iniş yaparak eğitimini tamamlayan gönüllüler, afet ve acil durumlarda refleks ve inisiyatif gücüne sahip, müdahale hızı yüksek AFAD ekipleri ile organize şekilde çalışacak seviyeye ulaşıyor.

Kaza ve benzeri olaylara da götürülerek deneyim kazandırılıyor

Eğitimlerini tamamlayan bazı gönüllüler, kentte meydana gelen kaza, afet ve benzeri olaylara götürülerek deneyim kazanmaları sağlanıyor.

Kentte geçen yıldan bu yana yaklaşık 1300 kişi, olası afetlerde görev almak üzere eğitimlerini tamamladı.

AFAD gönüllüsü öğretmen Simge Tan, AA muhabirine, eğitimlerin çok faydalı geçtiğini ve her bireyin bu eğitimleri alması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin deprem ülkesi olduğuna işaret eden Tan, şöyle konuştu:

"Depremle gerçek anlamda yüzleşmek zorundayız ve bu eğitimler bizi depremle yüzleştiriyor. Eğitimlerle biz bu deprem bilincinin içinde kalıyoruz. Tünelden yaralı çıkartma, enkazdaki yaralıları tespit etme gibi konularda da eğitimler aldık. Burada kullanacağımız aletleri gösteriyorlar, Allah korusun bir deprem olduğunda gönüllüler olarak bizim de çok faydamız olacak."

"Dereden tahliye eğitimi de aldık"

Sefa Uyduran ise gönüllü olarak arama kurtarma eğitimine katıldığını anlatarak, "Depremde arama kurtarma eğitimi aldık, bu eğitimlerde enkaza giriş teknikleri, yaralıya ulaşma teknikleri, temiz ve kirli çalışma ile yandan giriş teknikleri eğitimi görmekteyiz. Borluk Vadisi'nde ise dereden karşından karşıya geçme, dereden tahliye eğitimi de aldık." diye konuştu.

Öğretmen Alican Malkoç da 6 günlük eğitim sürecine teorik eğitimle başladıklarını anlattı.

İlk olarak kullanacakları ekipmanları tanımaya çalıştıklarını söyleyen Malkoç, "Tatbikat alanında eğitimler aldık, başarılı bir eğitim aldık. Ülkemiz deprem kuşağında ve genç bir ülke. 24-25 yılda büyük depremler gördük. Özellikle geçen sene büyük bir deprem gördük. Deprem olduğu zaman hazırlıksız yakalanmamaya çalışıyoruz, bu eğitimler bizim için çok faydalı oldu." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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