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Kars'ta ağa takılan yavru karga kurtarıldı

KARS - Kars'ta akarsu kenarına bırakılan tırıvırıya takılan yavru karga vatandaşlar tarafından kurtarılarak doğaya bırakıldı.

Kars'ın Selim ilçesinden geçen Kars Çayı'nda vatandaşlar tarafından balık avlamak için kullanılan ve tırıvırı olarak bilinen ağlar yaban hayatı olumsuz etkiliyor.

Balık avından sonra nehir kenarlarına bilinçsiz bir şekilde bırakılan ağa yavru karga takıldı. Bölgeye piknik yapmak için gelen vatandaşlar, yavru karganın ağa takıldığını ve yaşadığını fark etti.

Bunun üzerine harekete geçen vatandaşlar, uzun uğraşlar sonucu yavru kargayı takıldığı ağdan kurtarmayı başardı.

Balık avlamak için kullanılan tırıvırı ağı su içerinde ve su kenarında bırakılmaması gerektiğini ifade eden vatandaş, tırıvırı ağın çevreyi olumsuz etkilendiğine dikkat çekerek vatandaşlardan bu konuda duyarlı olmalarını istedi.

Öte yandan tırıvırı ağdan çıkarılan yavru kargayı bir süre gözlemleyen vatandaşlar, daha sonra kargayı doğal ortamına bıraktı.