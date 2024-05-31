Kars'ta Ambulans Sürüş Eğitimleri Nefes Kesti - Son Dakika
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Kars'ta Ambulans Sürüş Eğitimleri Nefes Kesti

Kars'ta düzenlenen ambulans sürüş ve güvenliği eğitimleri büyük ilgi gördü. Ambulans sürücülerine özel parkurlarda verilen eğitimlerde sürücülerin performansı takdir topladı. Eğitimler, ambulans kazalarının önlenmesi ve daha etkin bir hizmet sunumu amacıyla gerçekleştirildi. Kars, Ardahan, Iğdır ve Bayburt illerinin ambulans servisinde görevli eğitmenler ve katılımcılar, ambulans sürüş güvenliği konusunda eğitim aldı. Eğitimlerde güvenli sürücü davranışları, ambulans kazaları ve kabin güvenliği, ambulans yangınları ve yangına müdahale teknikleri gibi konular uygulamalı olarak işlendi.

31.05.2024 20:32
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Kars'ta ambulans sürüş eğitimleri nefes kesti

KARS - Kars'ta ambulans sürüş ve güvenliği eğitimleri nefes kesti. Ambulans sürücüleri için hazırlanan özel parkurlarda sürücülerin performansları yüzleri güldürdü.

Kars ve çevre illerde hasta ve yaralıların sağlık kurumlarına en güvenli şekilde nakledilmesi amacıyla, ambulans şoförlerine yönelik "Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitici Eğitimi" düzenlendi.

Ambulans kazalarının önlenmesi, daha etkin ve verimli bir hizmet sunumunun sağlanması adına, teorik ve uygulamalı olarak ambulans sürüş eğitmenlerine yönelik Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitici Eğitimi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, üniversitesi yerleşkesinde gerçekleştirilen eğitime Kars, Ardahan, Iğdır ve Bayburt illerinin ambulans servisinde görevli 8 eğitmen, 33 katılımcı eğitim aldı.

İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Kübra Seden Güler, ambulans güvenli sürüş eğitimlerini tamamladıklarını belirtti.

Ambulans sürücülerinin, acil hastalar için ileri sürüş güvenliği tekniklerini kullandıklarını ifade eden Güler, "Ambulans sürüş güvenliği eğitimi için buradayız. 4 ilden katılımcılar var, sürüş güvenliğini geliştirmek amacıyla burada eğitim vermekteyiz. Arkadaşlarımızın sürüş güvenliği geliştirmek amacıyla burada bulunmaktayız" dedi.

Eğitimleri yakından takip eden Acil Sağlık Hizmetleri Uzmanı Metin Yıldırım, acil sağlık hizmetlerinde vatandaşların daha hızlı, daha güvenli, hızlı bir şekilde hizmet sunmak için ambulans sürücüsü arkadaşlara ambulans sürüş güvenliği eğitimi düzenlendiklerini söyledi.

Yıldırım, "Acil sağlık hizmetlerinde vatandaşlarımıza daha hızlı, daha güvenli bir şekilde hizmet sunmak için ambulans sürücülerine eğitim düzenliyoruz. Kars'ta yoğun kar şartları altında ambulans sürücüleri işte zorlandığı için biz bu eğitimleri düzenliyoruz. Dağ köylerine falan gittiğimizde ya da zorlu koşullara gittiğimizde sürücülerimizi bu duruma hazırlıyoruz" diye konuştu.

Eğitime katılan Hülya Matyaş, "Sürücü eğitimindeyiz, ambulans sürüşü için güvenli sürüş eğitimimiz 4 gün süren eğitim, hem ambulansı güvenli sürüşü öğreniyoruz. Hem de ambulansta çıkan aksaklıkları yol üzerinde tamirini yapmayı, zorlu hava koşullarında nasıl süreceğinize dair eğitimi alıyoruz. Bu eğitimin katkısı hızlı sürüş değil, güvenli sürüş, hastayı hızlı bir şekilde değil, güvenli bir şekilde teslim etmek" şeklinde konuştu.

4 gün süren eğitimde katılımcılara, güvenli sürücü davranışları geliştirme, ambulans kazaları ve kabin güvenliği, ambulans yangınları ve yangına güvenli müdahale teknikleri, ışık ve siren protokolleri, ambulansta iletişim ve yön bulma cihazlarının kullanımı gibi konularda uygulamalı bilgiler katılımcılarla paylaşıldı.

Kaynak: İHA

Bayburt, Ardahan, Iğdır, Kars, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta Ambulans Sürüş Eğitimleri Nefes Kesti - Son Dakika

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