Kars'ta Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Açıldı

Kars Harakani Devlet Hastanesinde, çocuk yoğun bakım ünitesinin açılışı gerçekleştirildi.

Vali Ziya Polat, hastanedeki açılışta yaptığı konuşmada, yıllardır bu şehrin hayali olan çocuk yoğun bakımına kavuştuklarını, Harakani Devlet Hastanesinin sadece Kars'a değil Ardahan ve Iğdır'a da hizmet etmek zorunda olduğunu söyledi.

Polat, "Bazı arkadaşlar hatırlamazlar sevk aldığınız zaman sevinirdiniz ama kara kara da düşünürdünüz. Çünkü hem maddi hem de manevi zorlukları vardı, nasıl gideceğiz, nerede kalacağız? diye. Ben de çok çocuklu bir aile evladı ve doktor sıralarında çok beklemiş biri olarak söylüyorum. Ama artık her il de ve ilçede hastanemiz var artık üzerine koya koya gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın da desteklerinden dolayı Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na teşekkür etti.

Kentin sorunlarının tek tek aşıldığını vurgulayan Çalkın, "Kars'ın en önemli sorunlarından biri hasta sevkleridir ama son 1 buçuk yıldır sevklerle gündeme gelen bir şehir olmaktan uzaklaştık. Elbette bazı konularda sevkler olacak ama her konuda sevk olmayacak. Yeni hastanemizin ikmal ihalesi yapılacak, orayı beklemeyeceğiz. Burayı güçlendireceğiz hem doktor hem de alt yapısıyla, destek veren herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Her biri ayrı olmak üzere 6 yataklı 2. basamak çocuk yoğun bakım biriminin açılışını yaptıklarını ifade eden Başhekim Şahin Kahramanca ise "Çocuk yoğun bakım Kars'ta bir ihtiyaçtı. Erzurum veya Van'a sevklerde de zorlanıyorduk, inşallah sevk sayılarımız da açılacak." dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek çocuk yoğun bakım ünitesi hizmete açıldı.

Polat ve Çalkın 2. basamak çocuk yoğun bakım ünitesi ile tadilatı yapılan 6'sı genel ikisi lokal olmak üzere 8 ameliyathane, erişkin 2. ve 3. basamak yoğun bakımlar, 2. basamak yeni doğan yoğun bakımları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Açılışa, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar, İl Sağlık Müdür Vekili Uzmanı Doktor Hüseyin Oruç, Kars Harakani Devlet Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Doktor Hülya Özer Şahin, hastane çalışanları ile vatandaşlar katıldı.