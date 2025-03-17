Kars'ta Donan Göl'de Atlı Kızak Keyfi

Kars Çıldır Gölü'nde atlı kızak seferleri devam ediyor

KARS - Kars'ın doğa harikası Çıldır Gölü, kışın donan yüzeyiyle ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunmaya devam ediyor. Buzla kaplanan gölde düzenlenen atlı kızak seferleri, yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor.

Her yıl Aralık ayından itibaren başlayan ve Mart ayına kadar süren bu keyifli etkinlik, bölgenin turizmine de büyük katkı sağlıyor. Atların çektiği kızaklarla göl üzerinde yapılan gezilerde ziyaretçiler, bembeyaz örtüyle kaplanmış Çıldır Gölü'nün muhteşem manzarasının tadını çıkarıyor.

Karslı kızakçı Dural Daşdemir, bu geleneksel etkinliğin her yıl daha fazla ilgi gördüğünü belirtti.

Daşdemir, "Çıldır Gölü'nde son yılların en kalın buz tabakası oluştu. Bu da sezonu 20 gün kadar uzattı. 10 Nisan'a kadar Çıldır Gölü üzerindeki bütün aktiviteler devam edecek. Bayram tatilinde misafirlerimizi bekliyor olacağız. Hava güzel, kar eridi. Göl masmavi buz tabakasına büründü" dedi.

Doğa ve macera tutkunları için vazgeçilmez bir adres haline gelen Çıldır Gölü, kış aylarında adeta masalsı bir görünüme bürünüyor. Kars'a yolu düşen herkesin bu eşsiz deneyimi yaşaması tavsiye ediliyor.