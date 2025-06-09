Kars\'ta Hafif Ticari Araç Devrildi

Kars'ın Selim ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.

Selman Ö. idaresindeki 34 GH 6043 plakalı hafif ticari araç, Katranlı köyü yolunda şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ile Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki İbrahim, Sait, Nurettin Ö. ve Güzel I, sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.