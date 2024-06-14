Kars'ta Haziran Ayında Karla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
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Kars'ta Haziran Ayında Karla Mücadele Devam Ediyor

Kış mevsiminin uzun sürdüğü Kars ilinde İl Özel İdaresi ekipleri, haziran ayında da karla mücadele çalışması yürütüyor. Köy yollarını açık tutmak için çetin geçen kış mevsiminde karla mücadele eden ekipler, yaz aylarında da yayla yollarını açarak besicilerin mağduriyet yaşamamasını sağlıyor. Ekipler, ay sonuna kadar bölgedeki yayla yollarını açmayı ve karla mücadele sezonunu tamamlamayı planlıyor.

14.06.2024 12:48
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Kış mevsiminin uzun sürdüğü illerin başında gelen Kars'ta İl Özel İdaresi ekipleri, haziranın ortalarında da karla mücadele çalışması yürütüyor.

Çetin geçen kış mevsiminde köy yollarını açık tutmak için karla mücadele eden İl Özel İdaresi ekipleri, zorlu mesailerini yazın da sürdürüyor.

Hayvanlarını meralara çıkaran besicilerin mağduriyet yaşamaması için haziranda yayla yollarını açan ekipler, yer yer 5 metreyi bulan karla mücadele ediyor.

Selim ilçesi Tuygun köyünün yaylasına giden yolu açmak için 3 bin rakımda iş makineleriyle kar küreyen ekipler, araç boyunu aşan beyaz örtü arasında yoğun mesai yürütüyor.

Ekipler, ay sonuna kadar bölgedeki yayla yollarını açıp karla mücadele sezonunu tamamlamayı planlıyor.

"Deniz sezonu başladı ama karla mücadele sezonu henüz bitmedi"

İlçe Özel İdare Müdürü Alican Ayğan, AA muhabirine, yaklaşık 3 bin rakımdaki yayla yollarında karla mücadele çalışması yaptıklarını söyledi.

Haziran ortalarında olmalarına rağmen karla mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Ayğan, "Batı illerimizin bir çoğunda deniz sezonu açılmışken, biz karla mücadele sezonunu daha bitiremedik. Planlama çalışması kapsamında bu ay sonuna kadar karla mücadele çalışmasını tamamlayacağız." dedi.

Ayğan, yaz kış demeden ekiplerin sahada çalışma yürüttüğünü belirterek, "Ekiplerimiz aynı zamanda önümüzdeki sezonda etkin karla mücadele yapmamız için yol yükseltme çalışmasına da devam ediyor. Selim İlçe Özel İdaresi ekipleri özverili şekilde çalışmaktadır. Her zaman vatandaşların yanındayız." diye konuştu.

Şantiye şefi Sezai Yurdalan ise bölgenin yüksek rakımda olması nedeniyle karın erimediğine işaret ederek, "Her yıl haziranın ortalarında burada karla mücade ediyoruz. Burada çalışma yapmazsak kar kendiliğinde erimiyor. Bu yolu yaylacılar ve göçerler kullandığı için köylülerimize, üreticilerimize yardımcı olmak için yolu ulaşıma açık tutuyoruz. Burada 2 iş makinesi çalışıyor, yolu 2 günde açmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Bozkuş köyü muhtarı Cevdet Sava da yaz kış demeden hizmetlerinde olan ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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