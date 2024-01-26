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Kars'ta Kar ve Tipi Ulaşımda Aksamalara Neden Oldu - Son Dakika
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Kars'ta Kar ve Tipi Ulaşımda Aksamalara Neden Oldu

Kars'ta akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Kars-Erzurum kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanırken, Sarıkamış ilçesinde bazı tırlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürerek yolu açık tutmaya çalışıyor. Kars-Ardahan ve Kars-Iğdır kara yolunda da yoğun tipi nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde de kar yağışıyla cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Kars\'ta Kar ve Tipi Ulaşımda Aksamalara Neden Oldu
26.01.2024 - 21:53,
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Kars'ta kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Akşam etkili olan yoğun kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kars- Erzurum kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Sarıkamış ilçesi Karakurt köyü mevkisinde bazı tırlar yolda kaldı.

Araç kuyruğunun oluştuğu bölgede Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışmasını sürdürüyor.

Kars- Ardahan ve Kars- Iğdır kara yolunda da yoğun tipi nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Bölgede ekipler, yolu açık tutmaya çalışıyor.

Öte yandan, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde de kar etkili oluyor. Kar yağışıyla cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Kaynak: AA
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