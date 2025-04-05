Kars'ta Kış ve Bahar Bir Arada

Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde nisan ayında bir yanda doğa canlanırken diğer yanda yüksek kesimlerde kar görülüyor.

Son günlerde aralıklarla devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

İlçeyi çevreleyen dağların zirvesi kar yağışıyla beyaz örtüyle kapandı.

Hava sıcaklığının artmasıyla açan mor kardelen ve çiğdemler çayırlık alanları süsledi.

Eriyen kar sularıyla büyük göletler oluştu, bölgeye gelen angıt ve yeşilbaşlı ördekler de göletlerde görünmeye başladı.

Bu arada güzel görüntülerin oluştuğu Acısu ve İznos bölgesindeki menderesler dronla görüntülendi.