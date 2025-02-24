Kars'ın Sarıkamış ve Selim ilçelerinde, yoğun tipi nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar kurtarıldı.
Sarıkamış ilçesine bağlı Karapınar köyü yolunda tipi nedeniyle kamyonet yoldan çıkarak kara saplandı, Selim ilçesi Yalnızçam köyü yolunda araçlar yolda kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi.
Araçlar, iş makineleri yardımıyla kurtarıldı.
Son Dakika › Güncel › Kars'ta Tipi Nedeniyle Mahsur Kalan Araçlar Kurtarıldı - Son Dakika
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