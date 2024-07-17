Kars'ta Uyuşturucu ve Sahte Para Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Kars'ta Uyuşturucu ve Sahte Para Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Kars'ta yapılan operasyonda, sahte para ile birlikte uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheliden biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü. Operasyonda, 2 ikamette yapılan aramalarda sahte para ve farklı türlerde uyuşturucu bulundu. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklama kararı verilen şüpheli, cezaevine gönderildi.

17.07.2024 15:31
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Kars'ta ikametinde uyuşturucu ile sahte para ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda polis ekiplerince 2 ikamete düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sahte para ile farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 1 zanlı serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli V.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

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