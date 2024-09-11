Kars ve Ardahan'da İlköğretim Haftası Törenleri - Son Dakika
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Kars ve Ardahan'da İlköğretim Haftası Törenleri

Kars ve Ardahan\'da İlköğretim Haftası Törenleri

Kars ve Ardahan'da İlköğretim Haftası dolayısıyla düzenlenen törenlere, valiler, milletvekilleri, belediye başkanları, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Törenlerde konuşan yetkililer, eğitimin gelişimi ve yeni projeler hakkında bilgi verdi.

11.09.2024 15:17
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Kars ve Ardahan'da "İlköğretim Haftası" dolayısıyla tören düzenlendi.

Zübeyde Hanım İlkokulu'nda düzenlenen törene, Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Milletvekili Adem Çalkın, Belediye Başkanı Ötüken Senger, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya, öğretmen ve öğrencilerle ile veliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Ziya Polat, Gazi Kars'ta eğitimin akademik, sanat, kültür ve spor alanında bir yıl içinde daha da geliştiğini söyledi.

Hayata geçirilen Kafkas Projesi'ne dikkati çeken Polat, "Proje kapsamda öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda gelişmesi için büyük çaba gösterdiler. Proje bu sene de gelişerek devam edecek. Yeni eğitim ve öğretim yılında öğretmen ve öğrencilerimize başarılar diliyorum." dedi.

Milletvekili Adem Çalkın da Kars'ta eğitimde güzel projelerin geçen yıl başladığını belirterek, "Sayın Valimizin ve İl Milli Eğitim Müdürümüzün koordinesinde yapılan çalışmalarla inanıyorum ki Kars eğitimde daha iyi seviyelere gelecek. Biz bu konuda elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Yeni öğretim yılının hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, hepinize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Ötüken Senger ve İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya'nın konuşmasının ardından tören, öğrencilerin şiir okuması ve halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

Ardahan

Ardahan'da İlköğretim Haftası dolayısıyla Halit Paşa İlkokulu'nda düzenlenen törene, Vali Hayrettin Çiçek, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Hayrettin Çiçek, öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi, yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Program, öğrencilerin şiir okuması ve gösterileriyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kars ve Ardahan'da İlköğretim Haftası Törenleri - Son Dakika

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