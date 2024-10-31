Kars ve Ardahan'da Soğuk Hava Etkili

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Kars ve Ardahan'da soğuk hava ile kırağı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye düştüğü Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, araçların camları buz tuttu, bitkiler de kırağı ile kaplandı. Bazı vatandaşlar arabalarını battaniye örterek korumaya çalıştı.

Ardahan'da da soğuk hava nedeniyle buzlanma ve kırağı oluştu.

Açık alanda park edilen araçların camları buz tuttu, bitkiler kırağı ile kaplandı.

Bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üstüne branda benzeri örtüler çekti.