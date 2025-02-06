Karşıyaka'da Cinayet Davasında Tutuklama

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaklaşık 5 yıl önce yaşlı bir kadının öldürülmesine ilişkin davada tutuksuz yargılanan ve dün gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, Birsen Bayraktar'ın (73) 14 Nisan 2020'de öldürülmesine ilişkin davada tutuksuz yargılanan sanık U.C'nin (39) yakalanmasını talep etmişti.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince dün yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Olay
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bayraktar'ın ölümüne ilişkin yürüttüğü çalışma kapsamında 6 Mayıs 2024'te binanın kapıcısı U.C, eşi M.C. (34) ve aynı apartmanda yaşayan H.H'yi (60) gözaltına almış, şüpheliler maddi delil eksikliği nedeniyle serbest bırakılmıştı.
İddianameyi tamamlayan savcılığın talebi üzerine mahkeme, sanık U.C. hakkında yakalama kararı vermişti.
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