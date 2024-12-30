Karşıyaka'da Gece Bisiklet Sürüşü ile Farkındalık Yaratıldı - Son Dakika
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Karşıyaka'da Gece Bisiklet Sürüşü ile Farkındalık Yaratıldı

Karşıyaka Belediyesi, bisiklet kullanımını özendirmek amacıyla düzenlediği 'Eğlenceye Pedallıyoruz' etkinliğinde, bisiklet tutkunlarını bir araya getirdi. Katılımcılar, ışıklandırılmış bisikletleriyle farkındalık yaratarak sağlıklı ve çevreci bir geleceğe dikkat çekti.

30.12.2024 11:48  Güncelleme: 13:06
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(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi şehir içinde bisiklet kullanımını özendirmek ve bisiklet tutkunlarını bir araya getirmek amacıyla gece sürüşü düzenledi. 'Eğlenceye Pedallıyoruz' sloganıyla yılın son sürüşünde bir araya gelen katılımcılar, ışık taktıkları bisikletleriyle dikkat çekerek farkındalık yarattı.

Şehir içinde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla örnek çalışmalar gerçekleştiren Karşıyaka Belediyesi, bisiklet tutkunlarını gece sürüşünde buluşturdu. Karşıyaka Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2024 yılının son sürüşü için Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı'nın bulunduğu Anayasa Meydanı'nda bir araya gelen katılımcılar, önce antrenörler eşliğinde ısınma antrenmanı yaptı. Ardından verilen start ile başlayan sürüş, Denizkent Kafe'de sonlandı.

Bisikletlerine taktıkları ışıklar ile farkındalık yaratan 100 bisikletli, sağlıklı ve çevreci bir geleceğe bir kez daha dikkat çekti. Sürüş bitiminde gerçekleştirilen müzikli organizasyonda ise katılımcılara sıcak çorba ve boyoz ikram edildi. Etkinliğe bisiklet tutkunu vatandaşlar ve sporcuların yanı sıra Bisikletliler Kooperatifi (Bisikoop) üyeleri de katıldı.

"Bisiklet dostu bir kent yaratmak için çabalarımızı sürdüreceğiz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Yılın son sürüşünde ışıl ışıl bisikletleriyle şehrimizi aydınlatan ve bisiklet kullanımına dikkat çeken tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Bisikleti sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda karbon ayak izimizi azaltmanın ve yaşanabilir bir çevre yaratmanın en etkili yollarından biri olarak görüyoruz. Karşıyaka Belediyesi olarak, bisiklet dostu bir kent yaratmak için çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karşıyaka'da Gece Bisiklet Sürüşü ile Farkındalık Yaratıldı - Son Dakika

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