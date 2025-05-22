Kartal Belediyesi'nden Geleceğin Sürücülerine Trafik Bilinci Aşılayan Etkinlik

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi tarafından hizmete açılan ve çocuklar için uygulamalı trafik eğitimleri düzenlenen Trafik Eğitim Parkı, bu kez ortaokul öğrencilerini ağırladı. Etkinlikte, öğrenciler ilk sürüş deneyimlerini yaşarken trafik güvenliği konusunda da bilinç kazandı.

Kartal Belediyesi, çocuklara küçük yaşlardan itibaren trafik bilinci kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Yalı Mahallesi'nde bulunan Trafik Eğitim Parkı'nda bu kez ortaokul öğrencileri için düzenlenen etkinlik, renkli ve öğretici anlara sahne oldu.

Kartal Soğanlık TOKİ Şehit Mustafa Kartal Ortaokulu öğrencilerinin katıldığı etkinlikte, öğrenciler ilk olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polislerinden teorik trafik eğitimi aldı. Trafik işaretleri, kurallar ve güvenli sürüşe ilişkin bilgilendirilen öğrenciler, ardından pratik eğitim bölümüne geçti.

Akülü araçlarla parkurda uygulamalı eğitim alan öğrenciler, hem keyifli zaman geçirdi hem de trafik kurallarını yaşayarak öğrendi. Direksiyon başına geçen öğrenciler, gerçek bir sürücü gibi hareket ederek trafik polislerinden sık sık öneriler aldı.

Çocukların trafik kültürünü eğlenerek öğrenmeleri için özel olarak tasarlanan Trafik Eğitim Parkı; yaya geçitleri, trafik ışıkları, kavşaklar ve trafik levhalarıyla adeta şehir trafiğinin minyatür bir yansımasını sunuyor. Böylece çocuklar, gerçek hayatın içinde karşılaşacakları trafik ortamına hazırlanıyor.

Etkinlik sonunda öğrencilere günün anısına hediyeler takdim edildi.