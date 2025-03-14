Kartal Belediyesi'nden Tıp Bayramı Ziyareti

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi yöneticileri, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçedeki aile sağlığı merkezlerinde görev yapan doktorları ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Tıp doktorlarının hizmet ve sorunlarının tartışıldığı, bilime katkılarının ödüllendirildiği bir anma ve kutlama günü olan 14 Mart dolayısıyla Kartal Belediyesi yöneticileri ilçe genelinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in takdir ve teşekkür mesajlarını yerinde ileten Belediye yöneticileri, sağlık ekibine çiçek takdim ederek, bu özel günün coşkusunu hep birlikte yaşadı. Ziyarette, sağlık hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesi ve sağlık çalışanlarının toplum için sunduğu değerli katkılara vurgu yapıldı.

Kartal Belediyesi yöneticileri, ziyaretlerde sağlık çalışanlarının topluma sunduğu hizmetlerin önemine değinerek, her bir sağlık çalışanının özverili çalışmalarını yürekten takdir etti. Kartal Belediyesi yöneticileri, "Sağlık hizmetlerinin kalitesi ve sürekliliği, bu kutsal mesleğin her kademesinde çalışanların emekleriyle mümkün olmaktadır" sözleriyle, sağlık sektöründeki başarının yerel yönetimle birlikte daha da güçlendirileceğini vurguladı.

Doktorlar ve sağlık personeli, kendilerine yönelik bu takdirin, günlük iş hayatlarında motivasyonlarını artırdığını dile getirdi.

Ziyaretin ardından yetkililer, sağlık hizmetlerinin sürekli olarak geliştirilmesi ve çalışanların desteklenmesi konusunda kararlı adımlar atacaklarını belirtti.