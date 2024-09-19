Kartal'da 19 Eylül Gaziler Günü Kutlandı

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(İSTANBUL)- Kartal'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Tören kapsamında Ankara Caddesi'nden Kartal Meydanı'na yürüyüş gerçekleştirildi.

Törene, Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı, Deniz Teknik Komutanı Albay İsmet Deliktaş, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal İlçe Emniyet Müdürü Sinan Dallı, CHP Kartal İlçe Başkanı Mert Polat ile birlikte kurum amirleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Tören kapsamında Ankara Caddesi'nden Kartal Meydanı'na yürüyüş gerçekleştirildi.

Törenden sonra gaziler ile sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektiren Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizi ve şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Hayatta olan gazilerimize aileleriyle birlikte uzun ve sağlıklı ömürler diliyoruz" dedi.