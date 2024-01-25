 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kartal'da denize gözlem istasyonu kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kartal'da denize gözlem istasyonu kuruldu

Kartal'da sismik hareketlerin takibini yapacak gözlem istasyon denize kuruldu. İstasyon, deprem öncesi ve sonrası afetleri tespit ederek verileri Kandilli Rasathanesi'ne iletecek. Gözlem istasyonu, deprem öncesi ve sonrasında oluşabilecek afetlere ilişkin bir uyarı sistemi olarak kullanılacak.

Kartal\'da denize gözlem istasyonu kuruldu
25.01.2024 - 17:01,  Güncelleme: 17:02
Abone Ol

Kartal'da denize gözlem istasyonu kuruldu

Kartal'da sismik hareketlerin takibini yapacak gözlem istasyon denize kuruldu

İSTANBUL - Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırmaları Enstitüsü tarafından Kartal'da denize gözlem istasyonu kuruldu. İstasyon, deprem öncesi ve sonrası afetleri tespit ederek verileri Kandilli Rasathanesi'ne iletecek.

Kartal Belediyesi tarafından lojistik imkanları sağlanan ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan gözlem istasyonu, Kartal Dragos Su Sporları iskelesine kuruldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırmaları Enstitüsü tarafından kurulumu yapılan istasyon Kartal'da sismik hareketleri ve deniz suyu seviyesinin sürekli olarak izlenmesini sağlayacak. İstasyon tarafından toplanan veriler eş zamanlı olarak Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırmaları Enstitüsü'ne iletilecek. İstasyon sayesinde deprem öncesi ve sonrasında oluşabilecek afetler tespit edilecek.

"Deprem öncesi ve sonrası oluşabilecek afetlere ilişkin bir uyarı sistemi"

Gözlem istasyonunun kurulma aşamasında bulunan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Kandilli Rasathanesi ile ortak yürüyen bir proje. Kartal'ın 14 noktasına deprem hareketlerini ölçebilmek için sismik noktalarımızı da kurmuştuk. Gemlik depreminin yansımalarını ve Kartal'da ki zeminlere etkisini bir analiz halinde görmeye başladık. Burada kuracağımız istasyon ile Allah korusun deprem ve deprem sonrası oluşabilecek tsunami gibi bir afette denizin gelgit yaşaması, çekilmesi veya tsunamiye dönüşmesiyle alakalı bir uyarı sistemi" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kandilli Rasathanesi, Kartal Belediyesi, Deprem, Çevre, Doğal Afetler, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal'da denize gözlem istasyonu kuruldu - Son Dakika


19:57
Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
19:49
Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu
19:01
Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi
18:54
DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53
Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57
Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48
Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü

Son Dakika
19:57 Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
19:49 Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu
19:01 Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi
18:54 DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53 Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40 Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57 Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48 Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:36 Uganda'da açlıktan ölen insanlara ''aptal'' diyen bakan tepki çekti
17:02 PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 20:06:05. #1.13#
SON DAKİKA: Kartal'da denize gözlem istasyonu kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement