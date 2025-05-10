Kartal'da Otobüs ve Beton Mikseri Çarpıştı

Kartal'da İETT otobüsü ile beton mikserinin çarpıştığı kazanın ardından trafik yoğunluğu oluştu.
Karlıktepe Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi'nde, Pendik Sahil-Esenkent Metro seferini yapan KM33 hat numaralı İETT otobüsü ile beton mikseri çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazanın ardından yolcular otobüsü boşaltırken, yolda trafik yoğunluğu oluştu.
Araçlarda hasara yol açan kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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