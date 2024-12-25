Kartal'da Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Tanıtıldı - Son Dakika
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Kartal'da Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Tanıtıldı

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Kartal Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele ve enerji verimliliği artırma amacıyla Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'nın tanıtımını gerçekleştirdi. 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 80 azaltmayı hedefliyor.

25.12.2024 12:27  Güncelleme: 12:32
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Kartal'da hayata geçirilen Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı tanıtıldı

İSTANBUL - Kartal'ı iklim değişikliğine dayanıklı hale getirmek, enerji verimliliğini artırmak ve 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarını azaltma hedefi doğrultusunda Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı hazırlık süreci tamamlandı. Planın tanıtımı için düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Gökhan Yüksel, plan doğrultusunda yapılması gerekenlerden bahsetti.

Kartal Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesiİstanbul Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İstanbul Enerji A.Ş.) ile beraber gerçekleştirilen 'Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planı'nın ilk adımı geçtiğimiz aylarda Kartal'da atılmıştı. Kartal ilçesini iklim değişikliğine dayanıklı hale getirmek, enerji verimliliğini artırmak ve 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarını azaltma hedefi doğrultusunda Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı hazırlık süreci tamamlandı. Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'nın tanıtımı için Makina Hangar'da toplantı düzenlendi. Toplantıya Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İstanbul Enerji A.Ş Genel Müdürü Yüksel Yalçın, belediye birim müdürleri katıldı.

Başkan Gökhan Yüksel yaptığı konuşmada, "2050 vizyonuyla 2050 yılına kadar atılması gereken adımlar ve önümüze koyulan hedefler var. Sera gazı emisyonunu yüzde 80 azaltmakla alakalı fiziki ödevler var. Akıllı kent uygulamasıyla ilgili daha iyi örneklerin ortaya çıkması, ortak alandaki enerji ihtiyacının bina tarafında karşılanmasını talep ettiğimiz örnekler olacak. Bunlar bu şekilde devam edecek. Yapılması gerekenler ile alakalı detay odaklı toplantılar gerçekleşecek. Hem atığın doğru organize edilebilmesi, hem de enerji tasarrufunun hayata geçirilmesi gibi ödevler, İklim Eylem Planı'nın bize ödev olarak sunduğu örnekler olacak. Değişimler kolay olmuyor. Alışkanlıklardan kolay vazgeçilmiyor. Dolayısıyla toplumun her kesimine ihtiyaç var. STK'lar, dernekler, akademisyenler, muhtarlar, meclis üyelerimiz, kamu kurumlarını yöneticileri ile farklı iş birliklerimiz olmak zorunda. Mesela Kordonboyu Mahallemizde bir bisiklet yolu uygulamasına geçtik ama kullanım oranı sınırlı. Değişimler uygulamalar kolay olmuyor. O yüzden katılımcıların ve paydaşların artırılmasını gerekli olduğunu biliyoruz. Bu hep birlikte yapabileceğimiz bir şey. Geleceğe miras bırakacağımız bir çalışma modelinden bahsediyoruz. Gayrimenkul üretiminden atığın toplanmasına, yağmur suyu altyapısına kadar farklı farklı alanlar var. En azından kendi ihtiyacı kadar enerji üreten kamu binaları başta olmak üzere, ve sonrasında özel sektördeki bu hızı artırmakla alakalı ödevlerimiz olacak" dedi.

Kartal\'da Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Tanıtıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kartal'da Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Tanıtıldı - Son Dakika

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