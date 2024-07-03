Kartallılar Milli Maç Heyecanını Büyük Ekranda Yaşadı

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(İSTANBUL) - Kartallılar, milli maç heyecanına, Kartal Belediyesi'nin ilçe meydanına kurduğu dev ekranla ortak oldu. Türkiye'nin Avusturya karşısındaki 2-1'lik galibiyetinin ardından vatandaşlar, meydanda büyük sevinç yaşadı.

Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, Avusturya ile oynadığı son 16 maçından zaferle ayrıldı. Maçı heyecanla takip eden yüzlerce Kartallı, milli takıma alkış ve tezahüratlarla destek oldu. Coşkulu kalabalık, Türk bayraklarıyla milli takımın başarısını kutladı.

Meydanı saran coşkuya, Kartal Belediyesi Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal İlçe Başkanı Mert Polat, CHP Parti Meclis Üyesi Baki Aydöner, Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri ve Meclis Üyeleri de ortak oldu.

Milli takımın galibiyeti hakkında konuşan Yüksel, "Milli maç heyecanı ülkemizde hat safhada. Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Milli takımımızın zaferleriyle moral ve motivasyonumuz üst noktaya geliyor. Kartallı komşularımızla bütün dileğimiz ve temennimiz milli takımımızın başarılı olmaya devam etmesidir" dedi.