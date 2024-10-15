(ANKARA)- AFAD, Antalya'nın Kaş ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada Antalyan'nın Kaş ilçesi açıklarında saat 19: 54'te 4.7 büyüklüğünde deprem olduğu bildiridi. Açıklamada, depremin 23.55 km derinlikte meydana geldiği kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Kaş'ta 4.7 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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