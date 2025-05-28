Kaş'ta Antik Gemi Batığı Keşfedildi - Son Dakika
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Kaş'ta Antik Gemi Batığı Keşfedildi

Kaş\'ta Antik Gemi Batığı Keşfedildi
28.05.2025 12:56
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Besmi Adası'ndaki antik gemi batığı, dalış tutkunlarını bölgeye çekiyor ve tarihi eserlere ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'nin en iyi arkeolojik dalış noktaları arasında yer alan Antalya'nın Kaş ilçesinde, Besmi Adası çevresindeki gemi batığının kalıntıları görüntülendi.

Masmavi denizi ve maviyle yeşilin bütünleştiği koylarıyla her yıl binlerce dalış tutkununu ağırlayan Kaş, arkeolojik su altı çalışmaları açısından da dikkati çekiyor.

Kaş ile Kızılhisar (Meis) Adası arasındaki Besmi Adası, antik ticaret yolu üzerinde bulunmasından dolayı arkeolojik eserlere ev sahipliği yapıyor.

Filistin'in Gazze kıyılarından yola çıktıktan sonra fırtınaya yakalanarak Besmi Adası yakınında batan geminin kalıntıları, dünyanın birçok bölgesinden dalış tutkununu bölgeye çekiyor.

Yaklaşık 30 ila 60 metre derinlikte bulunan batığa dalış yapanlar, pitoslar (saklama küpleri), çapalar ve amforaları görme şansı buluyor.

Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ile Kaş Diving Dalış Merkezi eğitmeni Levent Aydoğmuş ve ekibi, Besmi Adası'nda dalış yaparak bölgedeki antik kalıntıları kayıt altına aldı.

Ekip, dalış sırasında batık, amfora ve pitosların yanı sıra bölgedeki deniz canlılarını görüntüledi.

" Turistler bölgeye ilgi gösteriyor"

Ceylan, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz'in bölgede yaptığı su altı arkeolojik çalışmalarda, batığın milattan sonra 9. veya 10. yüzyıllara tarihlendirildiğini belirtti.

Batığın içindeki amforaların tipolojisine bakılarak, geminin zeytin ve zeytinyağı yüklü olarak Gazze kıyılarından yola çıktığı ve Kaş açıklarında fırtınaya yakalanıp battığının düşünüldüğünü dile getiren Ceylan, pitosların ise bakliyat taşımacılığında kullanıldığının bilindiğini kaydetti.

Bölgenin Türkiye'nin en önemli arkeolojik dalış rotalarından olduğuna dikkati çeken Ceylan, "Türkiye denizleri fauna ve flora açısından zengin olmasa da su altı kültürel varlıkları açısından oldukça zengin. Bizim bu zenginliği tanıtmamız dalış turizmi açısından da son derece önemli. Turistler bölgeye ilgi gösteriyor. Dalışta 1000 yıllık tarihle yüz yüze gelinirken, aynı zamanda Kaş'ın eşsiz su altı güzelliklerini de görme şansı buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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