Kasım Dış Ticaret Verileri Açıklandı

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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı dış ticaret verilerini açıkladı. İhracat kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 azalarak 22 milyar 289 milyon dolar, ithalat ise yüzde 2,7 artarak 29 milyar 748 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kasım ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya, en çok ithalat yapılan ülke ise Rusya Federasyonu oldu.

TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2024 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 azalarak 22 milyar 289 milyon dolar, ithalat yüzde 2,7 artarak 29 milyar 748 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Ekim döneminde ihracat yüzde 2,5 arttı, ithalat yüzde 6,3 azaldı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artarak 238 milyar 462 milyon dolar, ithalat yüzde 6,3 azalarak 311 milyar 798 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kasım ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 0,1, ithalat yüzde 1,0 arttı

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2024 Kasım ayında yüzde 0,1 artarak 20 milyar 764 milyon dolardan, 20 milyar 788 milyon dolara yükseldi. Kasım ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 1,0 artarak 21 milyar 708 milyon dolardan, 21 milyar 933 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Kasım ayında 1 milyar 145 milyon dolar olarak kaydedildi. Dış ticaret hacmi yüzde 0,6 artarak 42 milyar 720 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 94,8 oldu.

Dış ticaret açığı Kasım ayında yüzde 24,9 arttı

Kasım ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,9 artarak 5 milyar 973 milyon dolardan, 7 milyar 459 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Kasım ayında yüzde 79,4 iken, 2024 Kasım ayında yüzde 74,9'a geriledi.

Dış ticaret açığı Ocak-Kasım döneminde yüzde 26,8 azaldı

Ocak-Kasım döneminde dış ticaret açığı yüzde 26,8 azalarak 100 milyar 240 milyon dolardan, 73 milyar 336 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Kasım döneminde yüzde 69,9 iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 76,5'e yükseldi.

Kasım ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,7 oldu

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2024 Kasım ayında imalat sanayinin payı yüzde 93,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,3, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,4 olarak belirlendi.

Ocak-Kasım döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,6, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 oldu.

Kasım ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 68,5 oldu

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2024 Kasım ayında ara mallarının payı yüzde 68,5, sermaye mallarının payı yüzde 13,9 ve tüketim mallarının payı yüzde 17,3 kaydedildi.

İthalatta, 2024 Ocak-Kasım döneminde ara mallarının payı yüzde 69,3, sermaye mallarının payı yüzde 14,8 ve tüketim mallarının payı yüzde 15,7 oldu.

Kasım ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Kasım ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 682 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 470 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 390 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 213 milyon dolar ile İtalya,1 milyar 87 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,7'sini oluşturdu.

Ocak-Kasım döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 18 milyar 793 milyon dolar olurken, bu ülkeyi 14 milyar 851 milyon dolar ile ABD, 13 milyar 878 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 11 milyar 844 milyon dolar ile Irak ve 11 milyar 749 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,8'ini oluşturdu.

İthalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı

İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Kasım ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 3 milyar 979 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 628 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 300 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 968 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 337 milyon dolar ile İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 44,4'ünü oluşturdu.

Ocak-Kasım döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 41 milyar 51 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 39 milyar 480 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 24 milyar 487 milyon dolar ile Almanya, 17 milyar 553 milyon dolar ile İtalya, 14 milyar 840 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 44,1'ini oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 0,3 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2024 Kasım ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 0,3, ithalat yüzde 2,7 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2024 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 0,9 azalırken, ithalat yüzde 6,3 arttı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,9 oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsıyor. Kasım ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,7, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,9 olarak belirlendi. Ocak-Kasım döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,2, Ocak-Kasım döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,5 olarak kaydedildi.

Kasım ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 80,6, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 11,5, Ocak-Kasım döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 81,7, Ocak-Kasım döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 11,1 olarak belirlendi.

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Kasım ayında 20 milyar 596 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre, 2024 yılı Kasım ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 azalarak 20 milyar 596 milyon dolar, ithalat yüzde 3,6 artarak 28 milyar 457 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kasım ayında dış ticaret açığı yüzde 20,8 artarak 6 milyar 509 milyon dolardan, 7 milyar 861 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Kasım ayında yüzde 76,3 iken, 2024 Kasım ayında yüzde 72,4'e geriledi.

İhracat 2024 yılı Ocak-Kasım döneminde 216 milyar 386 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2024 yılı Ocak-Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 artarak 216 milyar 386 milyon dolar, ithalat yüzde 6,7 azalarak 290 milyar 994 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Kasım döneminde dış ticaret açığı yüzde 25,5 azalarak 100 milyar 208 milyon dolardan, 74 milyar 608 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Kasım döneminde yüzde 67,9 iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 74,4'e yükseldi.