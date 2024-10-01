Kasımpaşa-Hasköy Tüneli\'nde Polis Kazası

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KASIMPAŞA-Hasköy Tüneli'nde polisin kontrolünden çıkan motosiklet yan yattı. Motosikletteki polis memurlarının yaralandığı kazada tünel 2 saat trafiğe kapalı kaldı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Kasımpaşa-Hasköy Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polisin kontrolünden çıkan motosiklet yan yattı. Kazanın etkisiyle motosikletteki 2 polis memuru yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tüneli trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralı polisler hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle kapatılan tünel, 2 saatin ardından tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.