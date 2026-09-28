Kastamonu Araç'taki 865 metrelik Saltuklu Kanyonu doğaseverlerin ilgisini çekiyor - Son Dakika
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Kastamonu Araç'taki 865 metrelik Saltuklu Kanyonu doğaseverlerin ilgisini çekiyor

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Kastamonu Araç\'taki 865 metrelik Saltuklu Kanyonu doğaseverlerin ilgisini çekiyor
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Kastamonu Araç'ta Saltuklu ve Oycalı köyleri arasındaki 865 metre uzunluğundaki Saltuklu Kanyonu, berrak suyu ve kayalıklarıyla doğa tutkunlarını çekiyor. Ziyaretçiler sıcak günlerde Cibiş Çayı'nda serinliyor; kanyondaki yapı kalıntısının araştırılması gerektiği belirtiliyor.

Bölgede "saklı cennet" olarak adlandırılan Kastamonu'nun Araç ilçesindeki Saltuklu Kanyonu doğa tutkunlarını bekliyor.

Saltuklu ve Oycalı köyleri arasında yer alan 865 metre uzunluğundaki kanyon, bölge halkı tarafından "Cibiş Kanyonu" olarak da adlandırılıyor.

Cibiş Çayı'nın binlerce yıllık yolculuğu sırasında oluşan kanyon, berrak suyu, kayalık yapısı ve doğal güzellikleriyle bölgeyi ziyaret edenlerin dikkatini çekiyor.

Derinliği yer yer 100 metreyi bulan kanyonu ziyarete gelenler, özellikle sıcak günlerde serinlemek için Cibiş Çayı'na giriyor.

Kanyonu gezmeye gelenlerden Samet Buyurucu, AA muhabirine kanyonun ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta olduğunu söyledi.

Köylerinin buraya yakın olduğunu belirten Buyurucu, "Bu yüzden sık sık geliriz. Misafirlerimiz burayı çok beğeniyor, tekrar tekrar gelmek istiyor. Suyu da çok temiz. Burada yüzüyoruz, balık tutuyoruz, piknik yapıyoruz, hoş sohbet yapıyoruz." dedi.

Buyurucu, ziyaretçilerden tek taleplerinin ayrılırken bölgeyi temiz bırakmaları olduğunu söyledi.

Doğa fotoğrafçılarından Cebrail Keleş ise kanyonda bol bol fotoğraf çektiğini ifade ederek, "Burada gençler suya giriyor, eğleniyor. Her türlü doğa sporlarına, yürüyüşe ve doğa güzelliklerine sahip bir yer. Kanyonun içinde bir yapı kalıntısı bulunuyor. Ne olduğu konusunda bilgi yok, bunun araştırılması gerekiyor diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Keleş, kanyona ulaşımın kolay olduğunu ancak kanyonun içine rehbersiz girmenin tehlikeli olabileceğini hatırlattı.

"Müthiş bir doğa, çok keyif aldık"

Kastamonu'dan gelen Ali Sefa Bayramoğlu ise "İlk kez geliyorum. Kastamonu'da doğup büyüyen biri olarak böyle bir yer olduğunu ilk defa öğrendim. Burada suya girdik, yüzdük. Çok güzel bir suyu var, gitgide derinleşiyor. Doğası çok güzel. Yukarılarda çok güzel mağaralar var, araştırılması gerekiyor diye düşünüyorum. Müthiş bir doğa, çok keyif aldık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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